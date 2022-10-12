UzCharmSanoat Expo 2022 — международная выставка кожи, аксессуаров и обувных компонентов, изделий из кожи, а также одежды и мебели.





Организаторы отметили, что число иностранных посетителей выставки выросло на 73%. Существенный прирост посетителей наблюдается из США, Италии, Индии, Турции, Франции, Великобритании и Испании. Число местных посетителей также выросло на 10%.





Orient Technology на регулярной основе участвует со своей продукцией на различных выставках, продвигая национальный бренд на международных торговых площадках. Основанный в 2010 году Orient Technology является одним из крупнейших производителей кожевенной продукции — хромированного полуфабриката Wet-Blue, финишной кожи и Crust Skin из шкур крупного рогатого скота, который высоко ценится партнерами из Европы.





Предприятие находится в Каракалпакстане. Общая площадь завода составляет 7,96 га, из них административно-бытовой корпус занимает 1800 кв. м, складские и производственные помещения — 7400 кв. м.





Мощность завода позволяет перерабатывать от 500 до 550 тонн сырья в месяц, а также производить готовую кожу в объеме от 2 млн до 2,5 млн кв. дм.





Предприятие оснащено современным оборудованием итальянских фирм:

отмочно-зольные барабаны;

дубильные барабаны;

мездрильные машины;

отжимной пресс для Wet-blue;

измерительная машина для Wet-blue;

фильтр-пресс для высадки хрома;

двоильное оборудование.





Одной из приоритетных целей, поставленных Orient Technology, является дальнейшее развитие экспорта и выход на новые международные рынки. При этом конкретно обозначены основные шаги по достижению намеченного — это активная работа с потенциальными и действующими партнерами по расширению и увеличению объемов поставок, расширение рынка и внедрение современных стандартов при производстве продукции, отвечающей требованиям зарубежных и международных рынков, привлечение известных брендов и многое другое.

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