В Шахрисабзском районе Кашкадарьинской области граждане А. Ж. и Р. М., состоявшие в сговоре, договорились о купле-продаже автомобиля Cobalt за 13400 долларов, сообщила пресс-служба Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Узбекистана.

При встрече они отдали продавцу 134 купюры номиналом 100 долларов, которые при последующей проверке оказались поддельными.

Возбуждено уголовное дело по статьям 176 (изготовление, сбыт поддельных денег, акцизных марок или ценных бумаг) и 168 (мошенничество) Уголовного кодекса Узбекистана. Ведётся следствие.

В департаменте напомнили, что если человек принял поддельные деньги и выпустил их в оборот, даже не зная, что это фальшивые купюры, он все равно подлежит уголовной ответственности.

«Осуществляя взаиморасчеты в национальной валюте, которая считается законным платежным средством в Узбекистане, вы обезопасите себя от незаконных операций», — заявили в департаменте.