7 октября в ташкентском Парке Победы состоялось официальное праздничное мероприятие, приуроченное к 10-летию узбекистанской секции Международной полицейской ассоциации (IPA).





Почетными гостями мероприятия стали представители городской администрации, руководящий состав всех силовых ведомств Узбекистана, высокопоставленные офицеры из стран СНГ, послы и военные атташе иностранных государств.





Украшением праздника стала шоу-программа с участием военного оркестра, выступлениями юных спортсменов-единоборцев, специалистов кинологической службы, а также звезд отечественной эстрады — заслуженных артисток Узбекистана Севары Назархан и Райхон.

Юных гостей мероприятия ждали выставка патрульных автомобилей, автобусов и мотоциклов служб ППС и ДПС, а также военная полевая кухня.





После завершения праздничной части мероприятия состоялась официальная часть, включавшая в себя подписание меморандумов о сотрудничестве между узбекистанской секцией IPA и рядом правоохранительных органов Узбекистана, а также торжественное вручение медалей, наград и памятных подарков членам Международной полицейской ассоциации, внесшим особый вклад в деятельность организации, и ветеранам правоохранительных органов.





Международная полицейская ассоциация является одной из крупнейших в мире международных общественных организаций полицейских и гражданских служащих правоохранительных органов. Прошедшее мероприятие ознаменовало новый этап развития узбекистанской секции Международной полицейской ассоциации.

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