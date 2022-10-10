Восьмой пакет санкций, принятый государствами-членами Евросоюза в отношении России на прошлой неделе, включает в себя полномочия по составлению списка «физических или юридических лиц, организаций или органов», которые способствуют обходу санкций ЕС. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным издания, новые меры смогут применить, например, к тем, кто ввозит запрещённые российские товары в Европу через третью страну, скрывая их истинное происхождение, или экспортирует запрещённые товары в Россию. Это также позволит наложить санкции на граждан ЕС, которые помогают уклоняться от ограничений.

«Это приближает ЕС на несколько шагов к прямому введению санкций в отношении иностранных компаний. Евросоюз намерен наказывать иностранные компании только тогда, когда они помогают лицам ЕС нарушать санкции Евросоюза в отношении России, а не тогда, когда иностранные компании сами осуществляют такие запрещённые сделки», — пояснил управляющий партнер консалтинговой компании EuTradeDefense Томаш Влостовски.

ЕС и его союзники единодушны в том, что ключевое значение имеет соблюдение санкций, пишет Bloomberg

«Если [кто-либо] покупает товары в Евросоюзе, везёт их в третьи страны, а потом в Россию — это будет обход наших санкций, и эти лица могут быть включены в список», — заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Сейчас комиссия работает над законодательством, которое позволит налагать арест на активы, на которые распространяются санкции. Нынешние правила предусматривают только замораживание активов, что делает управление ими дорогостоящим и сложным. Возможность же конфискации активов сможет открыть дверь для их использования на послевоенное восстановление Украины, отмечает Bloomberg.