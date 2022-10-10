В связи с резким притоком иностранных граждан и увеличением спроса на аренду многие всерьез задумались об инвестировании в недвижимость. Сейчас в Mirabad Avenue действуют выгодные условия при покупке готовых квартир с кадастром на первой линии: скидки до 20% или рассрочка до восьми месяцев. Кроме того, действует рассрочка до 18 месяцев на строящиеся дома, которые находятся на 5 этаже и будут сданы уже через год.





Согласно данным резиденции, все собственники, купившие квартиры для сдачи в аренду, уже заключили договора с иностранными гражданами. В среднем квартиры в Mirabad Avenue сдаются по 30 долларов за квадратный метр:

двухкомнатные площадью от 50 до 70 кв. м — за 1500−2200 долларов;

трехкомнатные площадью от 70 до 100 кв. м — за 2400−3000 долларов;

четырехкомнатные площадью от 115 до 160 кв. м — за 3500−4500 долларов.

Стоимость апартаментов в резиденции становится выше из года в год.







Темпы роста цен и спроса на покупку квартир

Стабильный рост цен на недвижимость в Mirabad Avenue обусловлен тем, что это полноценный микрорайон площадью 6 га, спроектированный совместно с британским архитектурным бюро Chapman Taylor. Резиденция располагается в престижном районе Ташкента, где наблюдается высокий спрос на аренду, особенно среди иностранных граждан. Развитая инфраструктура Mirabad Avenue будет представлена люксовыми бутиками, ресторанами и кофейнями мировых франшиз.





В связи с новым постановлением правительства Узбекистана граждане 108 иностранных государств имеют право на приобретение строящихся объектов недвижимости в новостройках на сумму от 150 тысяч долларов, а также квартир с кадастром стоимостью от 180 тысяч долларов. В последнее время в резиденции резко возросло количество сделок с иностранными покупателями, что подтверждает статус Mirabad Avenue как одного из желанных комплексов в Ташкенте.





Сейчас действуют выгодные условия на квартиры первой линии: скидка до 20% или рассрочка до восьми месяцев. Выгода при покупке данных квартир будет составлять в суммарном эквиваленте от 500 млн до 1,1 млрд сумов. Преимущество домов на первой линии заключается в том, что кадастр на них уже получен: резиденты сразу после покупки могут приступать к ремонту и заселиться в ближайшее время.





Кроме того, сейчас есть возможность выгодно приобрести недвижимость на этапе котлована: квартиры в блоках A и B на третьей линии уже доступны для покупки, и на них действует рассрочка до 18 месяцев.

Срок действия акций и количество квартир ограничены. Стоит купить премиальную недвижимость на выгодных условиях.

Для получения персональной консультации можно посетить офис продаж или позвонить по телефону: (+998) 78−150−22−22.

Адрес офиса продаж: ул. Мирабад, резиденция Mirabad Avenue, блок D.

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