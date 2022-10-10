8 октября Федерация триатлона Узбекистана впервые провела международный Кубок Азии по триатлону.

Соревнования прошли в центре Silk Road Samarkand при поддержке Министерства развития спорта и Национального Олимпийского комитета. В них приняли участие 70 атлетов из 25 стран — Китая, Австралии, Австрии, Эстонии, Японии, Люксембурга, Мексики, Испании, Турции, Украины, США и прочих.

Узбекистан представили пять атлетов, входящих в основной состав Национальной сборной Узбекистана по триатлону: Алина Хакимова, Александр Куришов, Арслон Турсунов, Камран Ходжаев, Юрий Глушко.

Спортсменам предстояло преодолеть олимпийскую или стандартную дистанцию: плавание — 1500 м, велоэтап — 40 км, бег — 10 км.





Первые три места среди женщин заняли:

Xisca Tous под флагом World Triathlon — 1:58:27. Xinyu Lin из Китая — 1:58:32. Noémi Sárszegi из Венгрии — 1:59:06.





Первые три места среди мужчин заняли:

David Cantero Del Campo из Испании — 1:45:40. Felix Duchampt из Румынии — 1:45:48. Gregor Payet из Люксембурга — 1:46:23.

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