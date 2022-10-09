В результате дорожно-транспортного происшествия на улице Махтумкули в Яшнабадско районе Ташкента погибли два человека, сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

По данным ведомства, авария произошла 9 октября примерно в 20:30. Судя по видео в соцсетях, автомобиль BMW (госномер — 10 M 666 PA) на высокой скорости вылетел на встречную полосу, преодолев разделительный бордюр, и приземлился на Nexia-3, а затем перевернулся. Иномарка также повредила автомобили Nexia-3 и Lacetti (видео).

В результате аварии на месте происшествия скончались водитель и пассажир Nexia-3, на который приземлилась BMW.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 266 Уголовного кодекса Узбекистана (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств повлекшее человеческие жертвы). Ведется следствие.

Фото: ГУВД Ташкента.

Фото: Uncha-Muncha / Telegram.