В преддверии визита президента Узбекистана в Венгрию 3 октября состоялся бизнес-форум деловых кругов Узбекистана и Венгрии.

В работе данного мероприятия приняли участие профильные министерства, ведущие компании, а также банки двух стран с целью установления сотрудничества, рассмотрения дальнейших планов по наращиванию инвестиционной составляющей и реализации взаимовыгодных проектов.

В частности, между АКБ «Узпромстройбанк» и Эксимбанком Венгрии подписан меморандум о взаимопонимании, в рамках которого стороны выразили приверженность к интенсификации сотрудничества и проведению совместной координации по финансированию торговли и инвестиционных проектов с участием венгерских экспортеров.

Также в рамках данного форума были инициированы встречи с представителями «Райффайзенбанка» Венгрии.

По результатам данной встречи достигнуто согласие об установлении партнерских связей в части изучения передового опыта «Райффайзенбанка» в вопросах взаимодействия со средними и крупными корпоративными клиентами, внедрения инновационных наработок банка, обладающего сильными позициями в сфере ведения зеленого банкинга.

По итогам встречи, с целью расширения горизонтов сотрудничества по торговому финансированию, качественной реализации международных и внутренних финансовых операций и закрепления стремлений по оптимизации финансовых решений был подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между «Узпромстройбанком» и «Райффайзенбанком».

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