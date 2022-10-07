В Джизаке бывший управляющий филиалом «Кишлок курилиш банк» подозревается в хищении в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба Департамента при Генеральной прокуратуре Узбекистана.

В ходе доследственной проверки выяснилось, что управляющий У. Ю. выделил кредит в размере 1,5 млрд сумов на покупку грузовых автомобилей компании Z. B., руководителем которой является его племянник О.

Впоследствии они продали автомобили третьим лицам за 1,3 млрд сумов, а вырученные деньги они присвоили себе и растратили.

По данному факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса Узбекистана. Ведётся следствие.