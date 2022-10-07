В пятницу и на выходных по большей части территории Узбекистана всё ещё сохранится сухая и умеренно тёплая погода, лишь по Каракалпакстану со вторжением отрога антициклона с районов Кавказа возможен небольшой дождь, сообщил Узгидромет.

В субботу антициклон начнёт распространятся на территорию страны. Днём температурный фон немного повысится и будет в пределах +24…+27 градусов, что превысит нормальные значения этих дней. По северу и пустынной зоне местами возможно усиление ветра до 15−18 м/с, в отдельных районах с пыльным позёмком.

В воскресенье осадков не ожидается. С влиянием холодного антициклона температура воздуха в ночные часы понизится до +5…+8, днём до +20…+24 градусов.