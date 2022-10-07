Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставил государственной компании «Национальные электрические сети Узбекистана» суверенный кредит в размере 47,1 млн долларов, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе банка.

Как ожидается, кредит будет потрачен на строительство новой линии электропередачи между поселками Саримай в Хорезмской области и Джанкельды — в Бухарской. Новая линия свяжет две строящиеся ветроэлектростанции общей мощностью до 1 ГВт с национальной электросетью.

«Это расширение сети будет способствовать дальнейшей интеграции возобновляемых источников энергии в энергосистему Узбекистана. Это также поможет сбалансировать нагрузку на существующие линии электропередачи и решить проблему узких мест в энергоснабжении на севере и юго-западе страны. Проект увеличит мощность системы электроснабжения и поможет снизить потери в сети», — подчеркнули в ЕБРР.

Проект также поддерживают Фонд стран с ранней переходной экономикой и Специальный фонд акционеров ЕБРР.