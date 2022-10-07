7 октября стартуют продажи iPhone 14 и iPhone 14 Pro в сети в магазинов Elmakon. Новинки от Apple можно приобрести в рассрочку на 12 месяцев официально и с гарантией у авторизованного реселлера Apple в Узбекистане.

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iPhone 14 и iPhone 14 Plus

Внешний вид

iPhone 14 с экраном в 6,1 дюймов традиционно продолжил линейку обновленных смартфонов, а вот iPhone 14 Plus с 6,7-дюймовым экраном — новая, «самая большая» базовая версия устройства, схожая по габаритам с продвинутой версией Pro Max. Обе новинки доступны в пяти цветах: черный, белый, голубой, розовый и красный.





Камера

Ожидаемые технические обновления базовых версий iPhone — основная камера с разрешением 12 мегапикселей и возможность создания фото при слабом освещении. Телефон поглощает в два раза больше света при съемке, что улучшает качество снимков в 2−2,5 раза. Фронтальная камера также была доработана и впервые получила автофокус.

Качество видеоконтента станет выше благодаря новому типу стабилизации Action Mode: режим дает возможность снимать ролики в активном движении. В результате даже снятые в нестабильных условиях видео будут выглядеть как ролики, для съемки которых обычно используется штатив.

iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max

Внешний вид

Продвинутые версии смартфонов — 6,1-дюймовый iPhone 14 Pro и 6,7-дюймовый Pro Max — получили усовершенствованный внешний вид благодаря внедрению концепции Dynamic Island: разработчики сместили датчики и уменьшили фронтальные камеры для того, чтобы вокруг них появлялись удобные push-уведомления. Привычную «челку» у верхней границы экрана заменили на небольшой островок, который подстраивается под интерфейс, а боковые рамки устройств сделали немного тоньше.





Палитра телефонов пополнилась новым темно-фиолетовым оттенком. Из классических цветов — черный, белый и золотой.

Функционал

Обновленные технические характеристики моделей Pro включают в себя:

новый 6-ядерный процессор A16;

энергоэффективность смартфонов становится выше на 20%, что увеличивает время автономной работы до 29 часов;

рекордную для устройств яркость экрана под солнцем в 2000 нит и функцию always-on-display: экран блокировки переходит в затемненный и более экономный режим, сохраняя показ некоторых виджетов на экране даже в выключенном состоянии;

функцию Crash Detection: устройства оборудованы детекторами распознавания ударов и громких звуков, которые смогут зафиксировать факт ДТП и при необходимости вызвать службы экстренной помощи.

Камера

Скачок в качестве камеры от 13 Pro до 14 Pro является самым большим во всей истории iPhone: у основной камеры появился сенсор на 48 мегапикселей, что на 65% больше, чем у моделей прошлого года.





Улучшенная светочувствительность: фото при слабом освещении и ночные снимки стали четче в два раза.

Стабилизация Action Mode и кинематографический режим для 4K дает возможность создавать качественные видеоролики вне зависимости от внешних факторов и условий.

Устройства с новыми функциональным наполнением, крупными прорывами в области фото- и видеосъемки и другими полезными фишками для максимального удобства пользователей — Apple держит высокую планку и в очередной раз подтверждает свою экспертность в области технологических инноваций.

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