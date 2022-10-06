В следующем учебном году начнёт работу Наманганский институт текстильной промышленности. Постановление об этом «в целях удовлетворения потребности в квалифицированных кадрах в текстильной промышленности» 5 октября подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Образовательный процесс в институте планируется организовать на основе кредитно-модульной системы совместно с вузами государств с развитой текстильной промышленностью, в том числе на основе совместных образовательных программ.

К 2024/2025 учебному году при институте будет налажена деятельность Текстильного технопарка. Он будет создан в форме ООО с правом на налаживание производства технологической продукции и её коммерциализацию.

В структуре института без статуса юридического лица также будут открыты Школа передовой текстильной инженерии, Студия дизайна и Центр инноваций и трансфера технологий.

Студенты, обучающиеся в Наманганском инженерно-технологическом институте по направлениям текстильной промышленности будут переведены в новый институт.