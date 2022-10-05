Всемирный банк обновил прогноз по ВВП Узбекистана, об этом говорится в новом обзоре, посвященном региону Европы и Центральной Азии.

По оценкам финансового института, экономика страны вырастет на 5,3% в 2022 году, при этом замедлится до 4,9% в 2023 году.

«Увеличивающиеся сложности в области логистики (поставок), связанные с санкциями в отношении России, замедлят рост частного потребления», — говорится в обновленном прогнозе ВБ.

В июне эксперты Всемирного банка оценивали рост экономики Узбекистана в 2022 году в 4,3% и в 5,3% — в 2023-м. При этом докризисный прогноз ВБ для страны составлял 5,6% в 2022 году и 5,8% — в 2023-м.

При этом эксперты Всемирного банка в свежем октябрьском прогнозе отмечают, что в Узбекистане ожидается стабильный рост частных инвестиций и экспорта, а текущий счет платежного баланса улучшится, так как «Узбекистан продолжит извлекать дальнейшую выгоду из высоких мировых цен на сырьевые товары (золото, медь, природный газ) и увеличения денежных переводов трудовых мигрантов».

Тем не менее, ожидается, что прямые иностранный инвестиции не увеличатся в 2022 году, а торговый дефицит будет покрываться преимущественно за счет государственных заимствований.

Более высокие доходы от экспорта сырьевых товаров и медленные государственные инвестиционные расходы позволят снизить бюджетный дефицит с 6,2% ВВП в 2021 году до 4,4% в 2022 году, ожидают в ВБ.

«Тем не менее, дефицит будет выше, чем запланированные бюджетные показатели на 2022 год на уровне 3% по причине более высоких расходов правительства на социальную защиту населения, здравоохранение, образование и развитие инфраструктуры», — считают эксперты ВБ.

Финансовый институт ожидает, что запланированная на 2023 год бюджетная консолидация будет отложена по причине увеличения адресной социальной защиты населения в ответ на роста цен на продовольственные товары и смягчения последствий войны в Украине.

«Рост экономики и расширение программ социальной защиты населения [в Узбекистане] будут способствовать дальнейшему сокращению бедности в стране. По прогнозам, уровень бедности снизится до 14,5% в 2023 году и 12,2% в 2024 году», — говорится в докладе.

При этом эксперты ВБ ожидают, что консолидация государственных расходов возобновится в ближайшие годы «в свете мобилизации доходов и повышения эффективности расходования бюджетных средств».

Кроме того, ожидается, что правительство продолжит придерживаться собственных ограничений на заимствования. Так, государственный долг и общий внешний долг постепенно снизится до 32% и 55% ВВП соответственно к концу 2024 года, считают в ВБ.

«Риски для данного прогноза в сторону его ухудшения включают затяжную войну в Украине и новые санкции в отношении России, а также более жесткие, чем ожидалось, глобальные финансовые условия», — отметили во Всемирном банке.

«Существует риск замедления реализации реформ на данном более сложном этапе экономической трансформации, который усугубляется сложной международной обстановкой», — считают эксперты.

Потенциальные положительные тренды для экономики они видят в более высоких мировых ценах на золото, природный газ и медь, а также более быстром росте производительности в секторах экономики в результате структурных реформ правительства.

Ситуация в регионе

«Продолжающаяся война в Украине омрачила перспективы постпандемического восстановления в странах с формирующимся рынком и развивающейся экономикой региона Европы и Центральной Азии», — говорится в обзоре Всемирного банка.

На протяжении следующего года экономическая активность будет оставаться в состоянии глубокой депрессии: в 2023 году ожидается лишь минимальный рост в размере 0,3%, поскольку регион будет по-прежнему испытывать воздействие ценовых шоков на энергетических рынках.

При этом, отметили в ВБ, региону удалось лучше справиться с последствиями вторжения России на территорию Украины, чем прогнозировалось ранее. В настоящее время ожидается, что по итогам нынешнего года объем производства в регионе сократится на 0,2%. Эта оценка отражает превзошедшие ожидания темпы роста в ряде крупнейших экономик региона, а также благоразумное продление правительствами некоторых стран программ стимулирования, введенных в период пандемии.

«Глобальная экономика ослаблена войной вследствие существенных нарушений торговых связей и ценовых шоков на продовольственном и топливном рынках, а эти факторы способствуют росту инфляции и последующему ужесточению условий на глобальных финансовых рынках», — говорится в обзоре.

Уровень активности в еврозоне — крупнейшем экономическом партнере стран с формирующимся рынком и развивающейся экономикой региона Европы и Центральной Азии — во второй половине 2022 года заметно упал в результате разрывов цепочек поставок, повышения финансового стресса и снижения потребительской и предпринимательской уверенности. Однако наиболее пагубным последствием вторжения является резкий рост цен на энергоресурсы на фоне сокращения их поставок из России, подчеркнули в ВБ.

Затяжная война или усиление интенсивности боевых действий могут причинить значительно более крупный экономический и экологический ущерб и несут в себе бόльшую вероятность фрагментации мировой торговли и инвестиций, заявили в ВБ. Риск финансового стресса также остается повышенным с учетом высоких уровней долга и инфляции.

В дополнительном документе, подготовленном к докладу, исследуется влияние, оказываемое энергетическим кризисом.

«При том, что мировые цены на нефть, газ и уголь росли еще с начала 2021 года, после вторжения России в Украину они резко взлетели, в результате чего инфляция в регионе достигла невиданных за последние десятилетия уровней, отметили эксперты ВБ. Этот беспрецедентный кризис несет за собой последствия как для потребителей, так и для правительств, ограничивая возможности бюджетов, снижая производительность предприятий и ухудшая благосостояние домохозяйств», — говорится в обзоре.

«Самый сильный удар испытают страны со средней и высокой степенью зависимостью от импорта природного газа для производства тепла (на его долю приходится 30% от общего спроса на энергоресурсы), промышленности и выработки электроэнергии, а также страны, имеющие тесные связи с энергетическими рынками ЕС», — отметили эксперты ВБ.

«Эти страны должны подготовиться к дефициту газа и принять планы действий на случай чрезвычайных ситуаций, призванные смягчать наихудшие последствия для домохозяйств и предприятий. Сюда включаются меры по энергосбережению, повышению энергоэффективности, а также планы по введению квот / нормированию потребления электроэнергии», — подчеркивается в обзоре.

В документе также отмечается, что правительства должны вынести из пандемии урок: чтобы эффективно реагировать как на краткосрочные экономические шоки, так и на более долгосрочные тренды, приводящие к трансформации рынков труда, включая глобализацию, демографические тенденции, технологические инновации, а также последствия изменения климата и меры по борьбе с изменением климата, системы социальной защиты должны быть адаптивными и инклюзивными.

Комплекс мер государственной политики по формированию систем социальной защиты на будущее может представлять собой сочетание следующих мер: (i) поддержание минимального гарантированного дохода с целью защиты отдельных лиц и домохозяйств от неблагоприятных потрясений; (ii) проведение регуляторных реформ, направленных на постепенную отмену ограничений в части используемой предприятиями практики найма и увольнения работников и, в конечном счете, на поддержку создания формальных рабочих мест в частном секторе и сокращение неформальной занятости; (iii) расширение охвата и усиление защиты уязвимых групп населения; а также (iv) проведение цифровизации с целью повышения качества и увеличения объема предоставляемых услуг, резюмировали эксперты ВБ.