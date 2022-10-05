В Яшнабадском районе Ташкента 7 сентября сгорели свыше 500 фруктовых деревьев. По словам депутата Расула Кушербаева, инцидент произошёл напротив парка «Новый Узбекистан».

Как уточнили «Газете.uz» в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана, всего уничтожено 531 деревьев на территории фермерского хозяйства Musamuxamedova-Djurayeva Dilfuza, в том числе 2 ореха, 446 сливовых деревьев и 83 тополя. Часть из них впоследствии была вырублена. Ущерб растительному миру оценивается в 134,9 млн сумов.

По данным ведомства, предположительно возгорание произошло из-за непотушенной сигареты, выброшенной в сухую траву.

По данному факту прокуратура Яшнабадского района возбудила уголовное дело по части 1 статьи 198 Уголовного кодекса (повреждение или уничтожение посевов, леса, деревьев либо других растений в результате неосторожного обращения с огнем, повлекшее причинение крупного ущерба или иные тяжкие последствия).

Следственный отдел районного УКД ОВД ведёт следствие.