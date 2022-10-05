В Иране школьницы присоединились к протестному движению, которое охватило страну и не утихает уже более двух недель, пишет в Twitter корреспондент BBC в стране.

Девочки выходят на школьные дворы и улицы некоторых городов, срывая с себя хиджабы и выкрикивая «Смерть диктатору!», адресуя это послание верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи.

В пригороде Тегерана Кередже ученицы выгнали из школы учителя с криками «Позор вам!» В соцсетях распространяется видео из Кереджа, где среди учеников слышны возгласы: «Если мы не объединимся, они убьют нас одного за другим».

На юге Ирана в городе Шираз десятки учеников и учениц перекрыли движение на главной дороге, размахивали платками и также выкрикивали «Смерть диктатору!».





Позже к акции протеста присоединились школьники из Тегерана и северо-западных городов Секкез и Сенендедж.

Аятолла Али Хаменеи впервые прокомментировал масштабные протесты 3 октября. Он обвинил в организации демонстраций США и Израиль и назвал поведение тех, кто срывает хиджабы и поджигает мечети и машины полиции, ненормальным, сообщил канал Euronews.

«Кто это планировал? Очевидно, что Америка — лживый, узурпаторский, сионистский режим вместе с проплаченными им агентами, с помощью нескольких предателей-иранцев за границей», — заявил аятолла Али Хаменеи.

Напомним, в середине сентября в Иране вспыхнули протестные движения против правящего режима. Искрой стала смерть 22-летней Махсы Амини, которая скончалась через несколько дней после задержания полицией нравов за несоблюдение правил ношения хиджаба. Тогда власти сообщили, что причина её смерти — сердечный приступ, но по сведениям девушку избили в полиции. При протестах погибло более 40 человек.