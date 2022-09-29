Указом президента Узбекистана Журабек Турсунпулатович Мирзамахмудов назначен заместителем премьер-министра по вопросам развития топливно-энергетической и химической отраслей — министром энергетики. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов. Это новая должность в структуре Кабинета министров.

До этого его кандидатуру на пост вице-премьера и министра энергетики одобрили депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса. При этом пресс-служба президента сообщила о назначении на три минуты раньше, чем нижняя палата парламента — об одобрении кандидатуры.

Журабек Мирзамахмудов (1979 г. р.) в 2001 году окончил Университет Алабамы (США) по направлению президентского фонда «Умид», а в 2005-м — Ташкентский химико-технологический институт.

Ранее работал заведующим Информационно-аналитическим департаментом по развитию топливно-энергетического комплекса Кабинета министров. Занимал посты заместителя председателя правления «Узкимёсаноат», заместителя министра экономики, первого заместителя министра энергетики и генерального директора агентства «Узатом».

С января 2020 года Журабек Мирзамахмудов возглавлял компанию «Узкимёсаноат».