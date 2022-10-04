Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 3 октября подписал указы об отстранении от работы четырёх министров, сообщила пресс-служба администрации главы государства.

От должности министра образования и науки был освобождён Алмазбек Бейшеналиев. Напомним, 28 сентября он был задержан по подозрению в получении взятки в размере 110 тысяч долларов за зачисление иностранных студентов в отечественные вузы. Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщило 24.kg.





Алмазбек Бейшеналиев. Фото: Кабинет министров Кыргызстана.

Исполняющим обязанности министра образования и науки назначен Уланбек Мамбетакунов.

От должности министра культуры, информации, спорта и молодёжной политики освобождён Азамат Жаманкулов. Он занимал свой пост с октября 2021 года. Ранее, с 2018 по 2020 годы работал министром культуры.





Азамат Жаманкулов. Фото: Кабинет министров Кыргызстана.

Отмечается, что чиновник освобождён от должности согласно поданному заявлению. И. о. министра культуры, информации, спорта и молодёжной политики назначен Алтынбек Максутов.

От должности министра энергетики освобождён Доскул Бекмурзаев. Ранее распоряжением главы Кыргызстана он был временно отстранён от должности на период следствия, пишет 24.kg.





Доскул Бекмурзаев. Фото: Кабинет министров Кыргызстана.

Генеральная прокуратура Кыргызстана ранее сообщила о двух уголовных делах, возбуждённых в отношении министра энергетики. Одно дело касается отправки за счёт бюджета в заграничные командировки сотрудников, которые не были специалистами в соответствующей отрасли. Второе открыто из-за недостатков при проведении ремонта оздоровительного комплекса «Тёплые ключи».

И. о. министра энергетики назначен Таалайбек Ибраев. Как отмечает 24.kg, кандидатура Таалайбека Ибраева будет внесена для согласования в Жогорку Кенеш в целях назначения на должность министра.

Ранее он был назначен заместителем министра энергетики. После того как Доскула Бекмурзаева отстранили от должности на время следствия, на Таалайбека Ибраева возложили обязанности министра.

От должности министра транспорта и коммуникаций освобождён Эркинбек Осоев. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию, проработав на этом посту чуть больше года — с августа 2021-го.





Эркинбек Осоев. Фото: Кабинет министров Кыргызстана.

И. о. министра транспорта и коммуникаций назначен Тилек Текебаев.