При получении взятки 28 сентября был задержан министр образования и науки Кыргызстана Алмазбек Бейшеналиев, сообщило агентство 24.kg со ссылкой на пресс-службу МВД Кыргызстана.

Уточняется, что Алмазбек Бейшеналиев задержан по факту вымогательства взятки в особо крупном размере.

«Расследуется факт получения взятки в особо крупном размере — 110 тысяч долларов. Деньги вымогали за зачисление иностранных студентов в отечественные вузы. По результатам расследования будет предоставлена вся полная информация», — отметили в МВД Кыргызстана.

МВД также опубликовало видео задержания Алмазбека Бейшеналиева, на кадрах видно, как чиновнику передают конверт. Алмазбек Бейшеналиев отмечает, что в районе, где проходит встреча, везде установлены камеры.

«Везде камеры стоят, да? Так неприлично, но спасибо», — говорит министр.

На других кадрах видно, как Алмазбек Бейшеналиев садится в машину, а затем его задерживают сотрудники милиции.

Пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев на своей странице в Facebook прокомментировал задержание министра образования и науки Алмазбека Бейшеналиева.

«Президент Жапаров поставлен в курс относительно задержания министра образования и науки Алмазбека Бейшеналиева. Будет обеспечено всестороннее расследование данного дела», — сообщил он.