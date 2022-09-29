При получении взятки 28 сентября был задержан министр образования и науки Кыргызстана Алмазбек Бейшеналиев, сообщило агентство 24.kg со ссылкой на пресс-службу МВД Кыргызстана.
Уточняется, что Алмазбек Бейшеналиев задержан по факту вымогательства взятки в особо крупном размере.
«Расследуется факт получения взятки в особо крупном размере — 110 тысяч долларов. Деньги вымогали за зачисление иностранных студентов в отечественные вузы. По результатам расследования будет предоставлена вся полная информация», — отметили в МВД Кыргызстана.
МВД также опубликовало видео задержания Алмазбека Бейшеналиева, на кадрах видно, как чиновнику передают конверт. Алмазбек Бейшеналиев отмечает, что в районе, где проходит встреча, везде установлены камеры.
«Везде камеры стоят, да? Так неприлично, но спасибо», — говорит министр.
На других кадрах видно, как Алмазбек Бейшеналиев садится в машину, а затем его задерживают сотрудники милиции.
Пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев на своей странице в Facebook прокомментировал задержание министра образования и науки Алмазбека Бейшеналиева.
«Президент Жапаров поставлен в курс относительно задержания министра образования и науки Алмазбека Бейшеналиева. Будет обеспечено всестороннее расследование данного дела», — сообщил он.