Центр гидрометеорологической службы Узбекистана (Узгидромет) подтвердил, что в районе химического завода Maxam Chirchiq в Чирчике Ташкентской области, в цехе по выпуску аммиака которого утром произошёл взрыв, не было вредных выбросов. Об этом ранее сообщила компания «Узкимёсаноат» («Узхимпром»).

Замеры качества атмосферного воздуха по улице Абдуллы Кадыри (автобаза №2, магазин «Макро») в Чирчике показали, что нарушений санитарно-гигиенических норм не было. Воздух был проверен на 12 загрязняющих веществ, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Узгидромета.