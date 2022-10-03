Министерство юстиции запустило на Едином портале интерактивных государственных услуг новую услугу «Подача заявления на проверку запрета автомобиля».

Как отмечается в описании услуги, с её помощью физические и юридические лица могут проверить наличие каких-либо запретов или ограничений, наложенных на их транспортное средство в том числе судом, Бюро принудительного исполнения, МВД, налоговой инспекцией и таможней.

Для проверки нужно зайти в личный кабинет на сайте my.gov.uz и ввести данные транспортного средства.





Однако при тестировании данной услуги оказалось, что проверить наличие запретов можно только на том автомобиле, которое было зарегистрировано в этом году. Транспортные средства, которые поставили на учёт ранее, проверить с помощью этой услуги не удалось. Вероятно, сервис будут дорабатывать.

Услуга бесплатная, результат предоставляется моментально. Важно, чтобы транспортное средство принадлежало тому, кто его проверяет. На основании доверенности воспользоваться услугой нельзя.