В Избасканском районе Андижанской области 12 сентября во время ссоры мужчина зарезал свою жену, её младшего брата и тёщу. Прокуратура Андижанской области прокомментировала эту ситуацию

Выяснилось, что житель махалли «Турткуль» на улице Хотира поссорился со своей женой, 22-летней Р. Ш., её матерью Р. М. и 12-летним братом девушки Р. Х., после чего бросился на них с ножом. Жена и тёща мужчины скончались на месте, подросток — в больнице.

В тот же день прокуратура области задержала нападавшего А. А., к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 97 (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах двух или более лиц) Уголовного кодекса Узбекистана. Ведётся следствие.