Рузибой Маматов впервые посадил семена гигантской тыквы на своём приусадебном участке в Джизакской области в прошлом году. Опыт был не очень удачным. В этом году самая маленькая тыква, выращенная им, весит 30 кг, самая большая — 65. Корреспонденты «Газеты.uz» Миролим Исажонов и Мадина Аъзам, узнав о дехканине во время поездки в область, решили посмотреть на урожай.





Рузибой Маматов проживает в селе Мевазор Дустликского района. Он рассказал, что высадил семена обычной и гигантской тыквы в начале мая на участке в 4 сотки. Урожай поспел к сентябрю.





«Двор наш занимает 12 соток, из них на 6 сотках мы разбили сад. Каждый год на 4−5 сотках сажаем тыкву, урожай продаём в течение осени и зимы», — рассказал дехканин.





«В прошлом году я узнал в интернете о гигантской тыкве и загорелся желанием выращивать её у себя. Удалось найти и посадить несколько семян. Из-за избытка удобрений и полива тыквы с нижней части подгнили. Самая большая была 35 кг», — сообщил он.





Неудача не помешала ему продолжить эксперимент. В этом году всходы дали каждые три из пяти семян. В следующем году он намерен посадить ещё больше гигантской тыквы.





В этом году дехканин с семьёй более внимательно ухаживал за тыквами, отдал предпочтение местным удобрениям и старался не превышать норму полива. Когда появились плоды, под них подложили солому.





Помимо выращивания овощей и фруктов, семья Рузибоя Маматова занимается животноводством. Средства с продажи тыквы пойдут на нужды семьи и подготовку к следующему сельскохозяйственному сезону.