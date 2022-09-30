Узгидромет опубликовал обзор погоды в сентябре и приблизительный прогноз на октябрь.

Как и в прежние годы, сентябрь в этом году в Узбекистане напоминал лето, только с более комфортным температурным фоном, отметили синоптики. По большей части территории Узбекистана дожди в сентябре не выпадали совсем.

Температура воздуха была в пределах +30…+35 градусов, в отдельные дни до +37, по югу — до +39. Лишь короткая волна холода в середине месяца напомнила о том, что осень уже наступила, добавили в Узгидромете.

Первая пятидневка октября начнется с сухой и умеренно теплой погоды, в дневные часы солнечные лучи будут прогревать воздух до +22…+25 градусов. В ночные и утренние часы будет уже довольно прохладно, воздух будет охлаждаться до +10…+13. В дальнейшем до конца первой декады месяца резких изменений в погодных условиях не ожидается.

Во второй и третьей декадах ожидается колебание температуры по большей части территории ночью от +8…+13 градусов до 0…+5, днем — от +18…+23 градусов до +10…+15 градусов. В ночные и утренние часы местами возможны заморозки до -1 градуса. В отдельные дни второй и третьей декад ожидаются осадки, преимущественно в виде дождя.

В целом по температурному режиму октябрь ожидается местами на 1−1,5 градуса ниже нормы, осадков ожидается около нормы, местами больше ее.

Согласно климатическим нормам, в октябре по южным областям Узбекистана бывает от 3 до 5 дней, по остальной территории от 5 до 7 дней с выпадением осадков. Осадки в октябре выпадают преимущественно в виде дождя, но при резких похолоданиях не исключен кратковременный переход дождя в снег.

Среднемноголетнее значение ночной температуры воздуха в октябре составляет +6…+11 градусов, но нередко в октябре, особенно во второй половине месяца отмечаются первые осенние заморозки.

Дневная температура в октябре обычно колеблется от +23…+28 градусов до +10…+15.

Иногда фактические значения температуры или количества осадков могут значительно отличаться от усредненных за многолетний период значений.

«В Ташкенте, например, за всю более чем столетнюю историю метеорологических наблюдений в отдельные годы значение максимальной температуры воздуха в октябре достигало +33…+36. Абсолютный максимум октябрьской температуры составляет 37,5 градусов, он наблюдался в 1941 году», — отметили синоптики.

«Рекорд минимальной температуры в октябре для Ташкента составляет -11,2 градуса, но было это очень давно, в начале прошлого века. В последние 20 лет минимальная температура в Ташкенте не опускалась ниже -1−2 градусов», — добавили в Узгидромете.

В октябре 2015 года в Ташкенте выпало 3,5 октябрьской нормы осадков, причем одна месячная норма (почти 25 мм) выпала за 1 день. Это был самый осадочный октябрь за последние 20 лет. Но иногда, правда, очень редко, осадков в Ташкенте не выпадало в октябре вообще. Последний раз такое было в октябре 2020 года.