Сенсационное 7 место Узбекистана по темпам роста производительности труда в мировом рейтинге Global Innovation Index не осталось незамеченным ведущими представителями экономики. На фоне участившихся обсуждений условий труда в реальном секторе столь высокая оценка со стороны авторитетного источника может иметь определяющее значение.

По итогам опубликованного отчета Узбекистан занял 82 место среди 132 стран, входящих в рейтинг. В 2015 году страна была на 122 строчке, поднявшись таким образом за семь лет сразу на 40 позиций. Рейтинг состоит из 81 показателя, и по некоторым из них Узбекистан уже входит в число лучших стран мира. Это относится к производительности труда (7 место), поддержке бизнеса (22 место), научному сотрудничеству между вузами и производством (29 место) и ряду других индикаторов.





«Сегодня подведены ежегодные итоги Global Innovation Index, продвижение в котором обозначено в качестве одной из важнейших целей стратегии развития Узбекистана уважаемым президентом. По ключевым для UzAuto показателям, таким как политика поддержки бизнеса и научное сотрудничество между университетами и промышленностью, страна уже уверенно входит в мировой топ-30, а по темпам роста производительности труда занимает 7 место в глобальном рейтинге. И я могу с уверенностью сказать, что предприятия автопрома вносят существенный вклад в данный индикатор», — сказал председатель правления АО «Узавтосаноат» Шавкат Умурзаков.

Global Innovation Index — исследование, разработанное в партнерстве с Корнельским университетом США, французской школой бизнеса INSEAD и Всемирной организацией интеллектуальной собственности. Рейтинг упоминается в Резолюции о науке и технологиях в интересах устойчивого развития, принятой 19 декабря 2019 года Генеральной Ассамблеей ООН.

«Отчет 2022 года посвящен теме „Будущее инновационного развития“, что особенно важно для нас, поскольку все текущие реформы и преобразования в республике устремлены в будущее. По целому ряду индикаторов Узбекистан занимает ведущие места не только в макрорегионе, но и на глобальном уровне. Пример — динамика числа выпускников в сферах науки и инженерии, где мы сенсационно стали шестыми в мире. И таких примеров немало, а мы планируем работать над тем, чтобы их стало еще больше», — сказал министр инновационного развития Иброхим Абдурахмонов.

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