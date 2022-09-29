Рабочая группа Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды Узбекистана провела расследование в связи с видеозаписью, распространившейся в социальных сетях, о массовой гибели рыбы в реке Чирчик, сообщила пресс-служба комитета.

Выяснилось, что рыба погибла 24 сентября в рыбном хозяйстве, расположенном в махалле «Куш ёгоч» Янгиюльского района Ташкентской области и принадлежащем предприятию Azizjon Nurli Agro Fayz.

В ходе исследования экологи отметили, что рыба погибла из-за снижения уровня воды в пруду и изменения её температуры, что лишило рыбу необходимого кислорода. Затем мёртвую рыбу сбросили в реку Чирчик, которая находилась в 10 метрах от частного водоёма.

Рабочая группа привлекла мобильную лабораторию для отбора проб из реки Чирчик и водоёмов рыбхоза. В результате было установлено, что вода не была загрязнена химическими веществами.

Экологи извлекли из водоема мёртвую рыбу и сообщили, что в отношении рыбхоза будут предприняты меры.