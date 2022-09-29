До конца года «Тошшахартрансхизмат» получит 190 низкопольных автобусов MAN A22 CNG повышенной вместимости, сообщила пресс-служба хокимията Ташкента со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Эти автобусы рассчитаны на 30 сидящих и 60 стоящих пассажиров, оборудованы кондиционерами и работают на сжатом газе. Новые автобусы будут добавлены к уже работающим, сейчас решается, на какие именно маршруты они выйдут.

«Возможно, на некоторых направлениях новые MAN заменят маловместительные Isuzu», — говорится в сообщении.

Кроме того, до конца года на маршруты выйдут еще 85 автобусов SAZ LE-60 средней вместимости на 25 сидячих и 31 стоячее место. Они присоединятся к 115 автобусам этой модели, закупленным в этом году, отметили в «Тошшахартрансхизмат».

В парк из 20 электробусов Yutong большой вместимости в этом году пополнения не ожидается, сообщили в пресс-службе «Тошшахартрансхизмат». Новые электробусы прибудут в следующем году.

Напомним, по итогам январского совещания у президента было принято решение о закупке в 2022 году для Ташкента 390 автобусов на 741,4 млрд сумов и 20 электробусов на 6 млн долларов. В 2023—2025 году намечено приобрести ещё 653 автобусов и электробусов.