YOTO, являющаяся первой кикшеринговой компанией в Узбекистане, совместно с Visa анонсировала новую акцию для пользователей электрических самокатов.

Инновационный и экологичный проект YOTO предоставляет шеринговые услуги — краткосрочную аренду электрических самокатов с помощью приложения в Ташкенте.





YOTO, как первый и новый проект в данном сегменте рынка в Узбекистане, быстро обрел популярность среди резидентов города разных возрастов. В Instagram YOTO ежедневно публикуются истории пользователей, катающихся на самокатах, которые с удовольствием отмечают компанию и делятся своими впечатлениями. На странице можно найти много интересных постов об электрических самокатах, лайфхаках и анонсах компании. Также YOTO всегда отвечает на комментарии и вопросы «йотеров» — так компания называет своих подписчиков в социальной сети.





Главная идея проекта заключается в том, что арендатор самоката не взаимодействует с компанией напрямую — все происходит в приложении, в том числе и оплата, которая доступна в приложениях Click и Payme. Также арендовать самокат можно даже на пять минут, так как тарификация поминутная. Все самокаты оборудованы антивандальными установками и большим количеством GPS-трекеров, что сводит вероятность кражи к минимуму.





Сейчас в Ташкенте стабильно теплая погода, поэтому если хочется получить новые впечатления и попробовать новый продукт, то стоит прокатиться на электросамокатах YOTO. Более того, у компании совсем недавно стартовала коллаборация с компанией Visa. Пользователи приложения YOTO при оплате картой Visa могут получить бонус 20% от суммы пополнения.

Как это работает

В приложении YOTO, которое доступно на AppStore и Google Play, появился новый метод оплаты картами Visa, при оплате которой пользователь получит бонус 20% от сумма пополнения на свой счет в приложении.





Самокаты YOTO ждут около Black Star Burger на Ц-1, Gosht West, ЦУМа, а также на других станциях сервиса.

Акция действует до 31 августа 2023 года.

Подробности можно узнать на сайтах cis.visa.com и yoto.uz

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