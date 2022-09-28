Причиной взрывов на обоих газопроводах «Северный поток», по мнению властей Дании и Польши, стали предумышленные действия и саботаж, заявили премьер-министры двух стран. Об этом сообщило DW со ссылкой на агентство dpa.

Обе нитки главного российского газопровода в Европу «Северный поток» дали течь сразу в трех местах. Об утечках газа из них в районе острова Борнхольм сообщили вечером 26 сентября власти Дании и Швеции. Тогда же шведские и датские сейсмологи зафиксировали мощные подводные взрывы в этом районе.

Авария случилась в преддверии начала отопительного сезона в Европе 1 октября и накануне открытия альтернативного подводного газопровода в Польшу из Норвегии в том же секторе Балтийского моря, отмечает Русская служба BBC.

«Оценка соответствующих ведомств теперь однозначная — это результат предумышленных действий. Речь не идет о случайной аварии», — заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, добавив, что власти «пока не располагают информацией о том, кто может стоять за всем этим».

Ранее сообщалось, что власти страны проводят расследование и «некоторые данные указывают на возможность саботажа».

Министр климата и энергетики Дании Дэн Йоргенсен подтвердил информацию геологов о том, что на газопроводах произошли взрывы, подчеркнув, что трубы находятся глубоко на дне и сделаны из стали и бетона, а размер утечек указывает на то, что это не может быть авария, например, из-за якоря корабля.

«Мы пока не знаем подробностей того, что произошло, но ясно видим, что был акт саботажа», — заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) еще летом предупредило правительство Германии о возможных атаках на газопроводы в Балтийском море, пишет Der Spiegel со ссылкой на источники.

В случайную аварию не верит и оператор Nord Stream 2 AG, пишет dpa. В компании отметили, что газопроводы на дне Балтийского моря проложены таким образом, что вероятность одновременного повреждения нескольких ниток, например, в результате аварии судна, крайне мала.

Шведская национальная сейсмическая сеть (SNSN) зафиксировала первый взрыв в ночь на 26 сентября, а второй — вечером того же дня. Один из них имел магнитуду 2,3. «Хорошо заметно, как волны отскакивают от дна к поверхности. Нет никаких сомнений, что это были взрывы», — заявил сейсмолог SNSN Бьорн Лунд. Два подводных толчка зарегистрировал и исследовательский центр геофизики в Потсдаме (Geoforschungszentrum, GFZ).

Вооруженные силы Дании 27 сентября опубликовали видео с места утечки газа на газопроводах, снятое с воздуха. На кадрах видно, как над поврежденными участками труб поднимаются пузыри газа на поверхность Балтийского моря. Отмечается, что самая большая утечка создает волнение на воде в диаметре 1 км, самая маленькая — 200 м.

Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur, BNetzA) подчеркнуло, что аварии на газопроводах не повлияют на поставки топлива в страну, поскольку газопроводы в последнее время не использовались для импорта газа. Из-за войны в Украине Германия заморозила процесс сертификации газопровода «Северный поток — 2», и он так и не был запущен. Поставки газа по «Северному потоку» в течение лета сначала снизились до 20% от пропускной способности, а с августа были фактически прекращены.