В ресторане TOKU, который успел стать одним из центров светской тусовки Ташкента, состоялось грандиозное открытие нового сезона. На мероприятии присутствовал основатель заведения Александр Орлов, популярные зарубежные и отечественные артисты, актеры и постоянные гости ресторана.

В этот вечер гостей ждал настоящий праздник: фотозона, цирковое шоу, новое меню и специальный гость мероприятия — известная поп-певица Анна Седокова, которая зажгла на вечере, исполняя свои самые хитовые песни.





Среди именитых гостей были замечены рэп-исполнитель Тимати, Асаль Шодиева, Муниса Ризаева, актриса Камила Гимандинова, блогеры Monica, Тимур Алиханов и другие звезды шоу-бизнеса.

Весь вечер в ресторане царила атмосфера роскоши, стиля, свободы и неподдельного веселья. По завершении официальной части звезды и гости отправились на афтепати в бар, расположенный на территории ресторана.





С самого открытия TOKU установил высокую планку: это эффектные шоу-программы, хороший сервис, приятная музыка и безусловно изысканная кухня. Но команда ресторана TOKU не останавливается на достигнутом и проделывает огромную работу, чтобы еще больше удивлять своих гостей.

Одним из знаковых событий стало представление обновленного меню. Ресторан славится своей паназиатской кухней, которая успела зарекомендовать себя как одна из изысканнейших в Ташкенте. Теперь же в меню добавлено сразу несколько позиций из европейской кухни.





Помимо этого, в новом сезоне ресторан открывает двери для проведения мероприятий на высоком уровне. Несмотря на широкий ассортимент блюд вы всегда можете оформить предзаказ на приготовление тех позиций, которых нет в меню.

Ресторан перешел в новый режим, но качество обслуживания и вкусная еда остались неизменными — на высоком уровне.





Новое время работы:

ресторан: ежедневно с 17:00 до 03:00;

бар: среда, четверг — с 19:00 до 03:00, пятница,суббота — с 19:00 до 05:00.

Фото: Ильдар Холбаев / Peoplenews.

Подробную информацию можно получить по телефону: (+998) 99−910−19−10.

Instagram: @toku_tashkent

На правах рекламы.