«Новая газета. Европа» со ссылкой на источник в Администрации президента России сообщила, что после объявления «частичной» мобилизации из РФ выехала 261 тысяча мужчин. Эта информация, как уточняется, была предоставлена администрации Федеральной службы безопасности страны.

При этом источник «Новой газеты. Европа» в АП сомневается в подлинности данных ФСБ, так как до этого её пограничная служба «не работала так быстро». По его словам, весной больше старались исходить из данных, полученных от сотовых операторов, которые приходят позднее.

Как отметил источник, эти данные могут быть использованы, чтобы убедить президента России Владимира Путина закрыть выезд из страны для мужчин призывного возраста. Однако ещё один собеседник «Новой газеты. Европа» в АП утверждает, что пока не видел проекта указа главы государства о закрытии границ.

Основными направлениями спонтанной миграции мужчин призывного возраста из России стали Казахстан (самая протяжённая граница, 51 пропускной пункт), Грузия, Беларусь, Азербайджан, Монголия и Турция, вылетают также в Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан. Автомобильные пункты пропуска на российских границах с соседними странами пользуются не меньшей популярностью, чем поезда и самолёты — сразу после объявления частичной мобилизации на билеты этих видов транспорта возник ажиотажный спрос, на который рынок отреагировал повышением цен.

Казахстан

Еще 23 сентября пограничная служба Комитета национальной безопасности Казахстана сообщила об увеличении количества въезжающих в страну иностранных граждан на казахстанско-российской.

«Имеющиеся 30 автомобильных пунктов пропуска работают в штатном режиме. На четырех наблюдается скопление в связи с увеличившимся потоком пассажиров и транспортных средств. Ситуация находится на особом контроле», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, двумя днями позже пограничники Казахстана сообщили также о задержании в Костанайской области троих граждан РФ, нарушивших границу в обход действующего пункта пропуска. «Свои действия нарушители объясняют стремлением уклониться от проводимой на территории России частичной мобилизации», — говорится в сообщении службы. После завершения следствия их планируют выдать российской стороне.

Одной из причин увеличения потока россиян в Казахстан является возможность использования ими казахстанских воздушных гаваней для релокации. Об этом заявил и.о. главы комитета миграции МВД Казахстана Аслан Аталыков, сообщило издание Tengrinews.kz.

«Из новостей видно, что из-за большого спроса в аэропортах России начались проблемы с наличием авиабилетов. И возможность использования россиянами нашей воздушной гавани для релокации тоже является одной из причин потока иммигрантов. Что касается транзита, только в последние сентябрьские дни Казахстан покинуло у нас 40 тысяч граждан РФ», — сообщил Аслан Аталыков.

При этом, по его словам, тысячи россиян выехали через Казахстан в Кыргызстан и Узбекистан. За пять дней через казахстанские аэропорты вылетели почти 6000 россиян.

Фото: ИА «ТоболИнфо»

Казахстанское ИА «ТоболИнфо» сообщило, что в центрах обслуживания населения (ЦОН) «Правительстве для граждан» Костаная образовались большие очереди из иностранцев. Большинство из них — граждане России, которые прибыли в ЦОН за получением индивидуального идентификационного номера, который позволит им открыть счет в казахстанском банке.

Официальных сообщений о возможных намерениях закрыть въезд для россиян казахстанские СМИ и государственные органы не публиковали. Напротив, 22 сентября спикер сената парламента Казахстана Маулен Ашимбаев заявил, что страна не может ограничивать въезд в страну граждан России, сообщил Интерфакс. Однако, добавил политик, вид на жительство будет оформляться согласно закону и только при предъявлении соответствующих документов.

«Если россияне хотят к нам приезжать и потом уехать, по каким-то делам побыть здесь какой-то период — здесь никаких вопросов не должно возникать, мы не можем ограничивать», — сказал он.

Грузия

По данным инфопортала «Новости — Грузия», на 26 сентября на грузино-российской границе на Верхнем Ларсе пробка из автомобилей с желающими выехать из России в Грузию.

«Очередь из легковых автомобилей на въезд в Грузию — более 20 км. Пропуск осуществляется очень медленно, но в обе стороны. Часть людей по-прежнему идет пешком, ближе к КПП ища свободные места в машинах. В чатах пишут, что еще больше участились случаи отказа в пересечении границы жителям Северного Кавказа», — пишет издание.

Сотни людей въезжают в Грузию на велосипедах, многие идут пешком 5−7 километров через нейтральную территорию, говорится в сообщении. Приблизительное число машин в пробке на границе оценивается в 3000.





Фото: newsgeorgia.ge

Внутри Грузии среди оппозиционных политиков обсуждается возможное закрытие границы для россиян, эта дискуссия началась еще в марте, в первую волну эмиграции. Депутат от оппозиционного «Единого Национального движения» Нона Мамулашвили заявила, что неофициально получила информацию о том, что власти Грузии закроют въезд из России для лиц призывного возраста.

Лидер оппозиционной партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе потребовал закрыть границу Грузии для граждан России. По его словам Вашадзе, пропускать в страну из РФ следует только три категории граждан: граждане Грузии и этнические грузины, проживающие в РФ, а также граждане РФ в особых случаях, которые объясняются «гуманитарными целями».

Однако правящая партия Грузии исключает введение визового режима и введения каких-либо ограничений для граждан России.

«Ситуация полностью под контролем. Все ведомства несут ответственность и будут продолжать действовать ответственно», — сказал председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.