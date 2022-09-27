Во вторник в возрасте 84 лет скончался народный поэт Узбекистана, переводчик Жамол Камол, сообщил Союз писателей Узбекистана.

Он родился в Шафирканском районе Бухарской области в 1938 году и рано остался без родителей. Его воспитывал дядя. Окончил историко-филологический факультет Бухарского педагогического института (1959). Сначала преподавал в своём вузе, потом работал в областной газете «Бухарская правда» (1965−1969).

Учился в аспирантуре Института языка и литературы Академии наук (1969−1972). Был ответственным секретарём Бухарского областного отделения Союза писателей (1970−1972), затем председателем союза.

Первый сборник стихов Жамола Камола «Мир входит в моё сердце» вышел в 1968 году. За ними последовали многочисленные другие.

Он перевёл с английского на узбекский язык произведения Уильяма Шекспира, в том числе «Гамлет», «Отелло», «Антоний и Клеопатра», «Зимняя сказка», «Венецианский купец», «Король Генрих IV», «Макбет» и «Сонеты».

Поэт также перевёл «Маснави-йи манави» («Поэма о скрытом смысле») Джалаладдина Руми, «Диван» Хазрата Али", «Мантик ут тайр» («Беседа птиц») Фаридиддина Аттора и другие произведения.

Стихотворения Жамола Камола переведены на русский, английский, французский, польский, украинский, турецкий, азербайджанский, таджикский и многие другие языки.

В 1992 году Жамолу Камолу было присуждено почётное звание «Народный поэт Узбекистана».