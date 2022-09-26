В понедельник по территории Узбекистана сохранится преобладание малооблачной погоды без осадков, сообщила пресс-служба Узгидромета.

Дневная температура воздуха по большей части территории Узбекистана будет высокой и составит +30…+35 градусов. Лишь на северные районы Узбекистана осуществится вторжение холодного антициклона с районов Поволжья, температура воздуха по Каракалпакстану и Хорезмской области понизится до +20…+25.

Во вторник вторжение распространится на всю территорию республики, и до конца рабочей недели территория Узбекистана будет находиться под влиянием периферии относительно холодного антициклона.

Начиная с завтрашнего дня похолодает уже по всему Узбекистану, дневная температура понизится до +22…+27 градусов. Затем 29−30 сентября понизится и ночная температура, столбик термометра будет опускаться до +10…+15 градусов.

С прохождением фронта вторжения 26−27 сентября местами ожидается усиление ветра до 15−20 м/с с пыльным позёмком. По крайнему югу и по Ферганской долине порывы ветра могут достигать 21−23 м/с.

По равнинной территории республики осадков не ожидается, лишь по предгорным и горным районам завтра 27 сентября местами пройдет слабый дождь.