В Сергелийском районе Ташкента начался процесс консервации городища Шаштепа, сообщил телеканал Uzreport TV.

Шаштепа — городище, расположенное в южной части Ташкента, на протоке (канале) Джун, недалеко от улицы Чаштепинской. Наиболее ранние находки здесь по данным археологов датируются III веком до н. э. В настоящее время считается наиболее ранним поселением на территории современного Ташкента, от даты существования которого и решено отсчитывать возраст столицы Узбекистана.





4 сентября 2019 года краевед Рустам Хусанов заявил, что археологический памятник Шаштепа в Ташкенте разрушается. По его словам, элемент исторического наследия «может быть утрачен навсегда из-за халатности и бездействия по охране памятников». На следующий день хокимият Ташкента сообщил, что над холмом планируется сооружение навеса, а на прилегающей территории создадут туристическую зону.

Археолог Маргарита Филанович, которая раскопала памятник и установила 2200-летнюю датировку возраста Ташкента, в январе 2020 года в интервью Uzreport TV рассказывала, что из-за обрушения части исторического объекта образовался срез вдоль всего холма.

«Такой огромный ломоть толщиной в 2 м и длиной 17 м — всё это упало… Обрушение — это вина нашей цивилизации, человека. Сооружение, которое простояло 2200 лет, простояло. Но не выдержало нашего строительного прогресса, который сейчас в городе», — отмечала она.

По её словам, в 50 м от холма велись строительные работы по возведению жилого массива, что является нарушением охранной зоны объекта.

Краевед Рустам Хусанов тогда же отметил, что спустя несколько месяцев после обрушения неоднократно выпадали осадки, которые размывают глину, но городские власти не приняли никаких мер.

Спустя полтора года начался процесс консервации архитектурного памятника. По данным Uzreport TV, над городищем появится купол диаметром 64 м. В настоящее время территория уже очерчена, ведутся раскопки дыр глубиной 6−7 м, где появятся столбы для навеса. За группу рабочих из 35 человек отвечает научно- исследовательский институт культурного наследия «Маданий мерос» при Министерстве культуры.

Проект по консервации городища и созданию археологического музея предложил архитектор Тимур Нуруллин.





«Вокруг памятника будут созданы дорожки для его осмотра… У входа создаётся входная группа, где будет касса, ворота. Это не просто навес, более того, вокруг него будут созданы мосты, по которым можно будет ходить вокруг памятника сверху. Простые люди не будут иметь доступ туда, там будут работать специалисты. А наблюдатели будут ходить по кругу и смотреть руины», — отметил Тимур Нуруллин.

После консервации древнего памятника можно создать маршрут «Древний Ташкент», соединяющий городища Актепа-Чиланзар, Минг Урик, Актепа-Юнусабад и другие, указал он.





Маргарита Филанович подчеркнула, что просто на возведении навеса останавливаться нельзя.

«Если это оставить так, то это будет груда развалин под крышей. Надо под этой крышей начать археологические расчистки и раскопки, чтобы опять вернуть вид монументального храмового сооружения этому памятнику. Тогда он будет интересен для туризма и ещё выше поднимет международный престиж нашей столицы», — считает он.

Ожидается, что к концу месяца подготовят опоры для навеса, а затем приступят к установке столбов и самого купола. После чего ожидается начало раскопок и реализация конечного проекта по консервации памятника.