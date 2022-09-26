26 сентября примерно в 16:40 на улице Нукусской в Ташкенте произошла авария с участием четырёх автомобилей. Все они двигались в одном направлении, сообщила пресс-служба УБДД ГУВД.

Столкнулись внедорожник Toyota (водитель 1996 года рождения), Nexia (1998), Spark (1986) и мини-грузовик Labo (2000). В результате ДТП Labo опрокинулся.





Водители Spark и Labo получили травмы. На месте были машины скорой помощи. Улицу временно перекрывали.

В сообщении не указывается возможная причина аварии. УБДД ведёт расследование происшествия.