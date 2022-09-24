Международный Вестминстерский университет в Ташкенте (МВУТ) и Ассамблея экономики Узбекистана подписали меморандум о взаимопонимании в сотрудничестве с Министерством иностранных дел, Министерством инвестиций и внешней торговли, а также Сенатом Олий Мажлиса. Среди участников мероприятия также были и представители более 14 ассоциаций, включая Махмут Асмали, председателя Ассоциации независимых промышленников и предпринимателей Турции Mustakil Sanayici ve İsadamları Dernegi — Musaid.





Цель меморандума — налаживание коммуникации между предпринимателями, инвесторами и студентами в рамках корпоративных инноваций в инновационном центре МВУТ innoWIUT. Этот шаг МВУТ побуждает студентов стать частью проекта InvestHub и внести посильный вклад в развитие экономики Узбекистана.

«Данный проект, под названием „InvestHUB“ является уникальным. Он связывает и предоставляет коммуникацию и широкие возможности как для наших студентов так и инвесторов. Хотелось бы отметить, что проект является первым среди ВУЗов страны. Для нас очень важно, чтобы наши студенты оттачивали свои навыки не только на лекциях, но и на деле, а также предоставить им возможность трудоустройства в передовых ведомствах и компаниях мира», — отметил ректор Международного Вестминстерского университета в Ташкенте Бахром Миркасимов.

Также для реализации положений меморандума стороны подписали программу мероприятий на 2022 год, включая:

Совместный проект под названием InvestHub, который поможет сторонам раскрыть потенциал сотрудничества. Возможность для студентов МВУТ получать практический опыт участия в реальных процессах деловых переговоров по инвестициям, торговле и передаче технологий между членами ассамблеи и потенциальными международными партнерами. Иностранные предприятия будут готовить студентов к будущей экономической компетентности и конкурентоспособности как на внутреннем, так и зарубежном рынке. В течение первого семестра после старта проекта InvestHub стороны подготовят «дорожную карту» работ на следующий год, в которой будут указаны мероприятия, задачи и сроки. В дальнейшем подобные «дорожные карты» будут готовиться на постоянной основе.





Также в рамках меморандума планируется проведение регулярных визитов рабочих делегаций обеих сторон, конференций, форумов, семинаров, симпозиумов, круглых столов по актуальным темам. Обе стороны договорились поддерживать интересы друг друга.

По данным Keystone Group, МВУТ является первым международным университетом в Узбекистане, предлагающим международное британское высшее образование. Он полностью признан Вестминстерским университетом (Великобритания), который входит в топ-1000 университетов по рейтингу QS World University Rankings.





Задача МВУТ заключается в предоставлении образовательных и исследовательских возможностей в соответствии с международными стандартами, которые способствуют интеллектуальному, социальному и профессиональному развитию сообществ в Центральной Азии на международном уровне.

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