Количество зарегистрированных сделок купли-продажи недвижимости в Узбекистане в августе составило 26,5 тысячи, что на 30% больше (6200), чем в июле (20,3 тысячи). С начала года рост продаж жилья составил 8,5% (172,7 тысячи). Об этом говорится в обзоре Центра экономических исследований и реформ (ЦЭИР).

Резкое увеличение объемов ипотечного кредитования в августе на 37% по сравнению с июлем (с 1,1 трлн до 1,5 трлн сумов) повлияло на положительную динамику купли-продаж во всех регионах.

Высокие темпы роста отмечены в Каракалпакстане — в 2,3 раза, Самаркандской — 75% и Джизакской областях — 41% . По сравнению с августом 2021 года количество сделок купли-продажи недвижимости увеличилось на 22% (4700).





Изменения цен на вторичное жильё в Ташкенте и административных центрах регионов (в долларах США за 1 кв. м). Источник: ЦЭИР.

На вторичном рынке рост средней стоимости жилья в августе составил 0,5% (в июне — 2,7%, в июле — 2,5%). Значительный рост стоимости жилья наблюдается в Хорезмской — 6,1%, Кашкадарьинской — 1,9% и Ферганской областях — 1,8%.

Снижение цен зафиксировано в Сурхандарьинской — 5,3%, Андижанской — 2,1%, Сырдарьинской — 1,2% и Навоийской областях — 1,1%.

В Ташкенте рост цен немного замедлился и составил 1,4% (в июне — 2,4%, июле — 2,9%). Наибольший рост цен отмечен в Чиланзарском, Алмазарском и Шайхантахурском районах. В Сергелийском районе зафиксировано снижение цен.

При этом с начала года средние цены в столице выросли на 13% (по стране — 7%), что свидетельствует о росте спроса на жильё, в том числе в результате притока иностранных граждан.