Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сообщил о запуске со следующего года новой ипотечной программы «Мой первый дом». Первым регионом, где она будет внедрена, станет Ташкентская область, сказал он на сессии кенгаша народных депутатов области в четверг.

«У каждого жителя области должна быть возможность один раз взять в льготную ипотеку жильё в новостройке», — цитирует президента его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

Шавкат Мирзиёев поручил подготовить предложения по строительству в Зангиатинском районе массива «Новый Узбекистан» и обеспечении современным жильём жителей 19 аварийных домов в Алмалыке, Чирчике, Ангрене, Бекабаде, Ахангаране, Нурафшане и Янгиюле.

Он отметил, что в следующем году должны быть выделены ипотечные субсидии в размере 100 млрд сумов для нуждающегося населения.

Руководитель области Зойир Мирзаев, выступая на сессии, сказал, что уровень обеспеченности жильём на душу населения в области остаётся ниже, чем в среднем по Узбекистану.