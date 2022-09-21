В Навои задержаны два адвоката, требовавших у жителя города 8000 долларов США за положительное решение через высокопоставленных знакомых уголовного дела, возбуждённого и расследуемого органами внутренних дел. Об этом сообщила Служба государственной безопасности Узбекистана.

Отмечается, что адвокат адвокатской коллегии Навои Х. К. был задержан сотрудниками областных управлений СГБ и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями Генеральной прокуратуры при получении 7500 долларов. Далее при передаче 6000 долларов из этой суммы был задержан адвокат адвокатской фирмы Ф. Н.

В отношении обоих адвокатов возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.

В конце августа СГБ сообщала о задержании трёх адвокатов в Ташкенте. Один требовал у компании 23 тысячи долларов за уход от штрафа за нарушения, выявленные в ходе камеральной налоговой проверки. Другие обещали добиться изменения наказания в виде лишения свободы на более лёгкие за 12 тысяч и 10 тысяч долларов.