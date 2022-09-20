Клад, состоящий из 939 медных монет, 16 сентября нашла во дворе своего дома жительница махалли «Ходжа» Паркентского района Ташкентской области Насиба Бегматова, сообщила пресс-служба Агентства культурного наследия.

Она сообщила о находке экспертам. Пересчёт монет производился в присутствии старшего научного сотрудника Национального центра археологии Академии наук Дилмурода Нормуродова и главного археолога Агентства культурного наследия Алишера Яркулова, а также председателя махалли, инспектора по профилактике, владельцев дома и археолога.





Медные монеты были осмотрены на месте их находки. Размером 25×25×5, они находились в яме диаметром 115 см на глубине 40−50 см. В ней также были обнаружены фрагменты жжёного кирпича, синей и неглазурованной посуды, которые относятся к тому же периоду.

Сравнительный анализ с точно такими же ранее идентифицированными монетами показал, что найденный клад относится к концу XVI — началу XVII веков.

«Предварительные исследования монет показали, что поверхности обеих сторон были сплющены из-за длительного гниения во влажной почве. После обработки и очистки некоторых из них было обнаружено, что монеты имеют круглую форму и надпись арабскими буквами. Из-за того, что монеты были отчеканены неглубоко, надписи на них видны плохо. На одной стороне некоторых очищенных монет читалась только надпись „Зарб Ташкент“. Вторую сторону прочитать не удалось», — говорится в сообщении.