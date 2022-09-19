Начавшаяся в 2018 году трансформация АКИБ «Ипотека-банк» положила начало многочисленным изменениям в его деятельности, одним из которых стало развитие удаленного обслуживания на основе цифровизации. Цель цифровизации — это создание условий для клиентов, при которых они могут воспользоваться услугами банка в любое время суток через цифровые каналы: мобильное приложение, банкомат, терминалы, или сайт.

Основой цифровизации является разработка новых цифровых продуктов и внедрение новых технологий продаж и обслуживания, что значительно усиливает клиентоориентированность банка.

На сегодня уровень внедрения цифровых продаж и обслуживания в «Ипотека-банке» — так называемый индекс цифровизации — составляет 52%, и в некоторых филиалах этот показатель достигает 65% по физическим лицам.





Тот же показатель по юридическим лицам. В среднем по «Ипотека-банку» — 92%, а по отдельным филиалам достигает 97%. Это говорит о том, что доля банковских услуг через цифровые каналы выше, чем доля услуг, реализованных клиентам непосредственно в кассах при прямом контакте с сотрудниками банка.

Динамика спроса на цифровые услуги «Ипотека-банка» стремительно растет из года в год. В июле 2022 года по сравнению с июлем 2021 года сумма онлайн-кредитования выросла на 45%. И в целом по банку количество выданных онлайн-кредитов составляет 90%, и в 20 филиалах из 39 этот показатель более 95%.

В 15 филиалах 50% клиентов предпочли онлайн-вклады и онлайн-переводы традиционным. Количество привлеченных онлайн-вкладов за тот же промежуток времени выросли на 290%. При этом количество операций, осуществляемых в мобильном приложении Ipoteka Mobile, за год выросло более чем в два раза, а в сумовом выражении — на 81%.

Таким образом, спрос на цифровые продукты продолжает расти, расширяя понимание важности самообслуживания у клиентов и формируя у них новые поведенческие характеристики, мотивируя банк создавать новые цифровые инструменты и решения.

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