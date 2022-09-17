Курица, запечённая с тыквой





С тыквой лучше всего запекать куриные голени или бёдрышки, а горчицу рекмендуем французскую в зёрнах.

Курица в сливочном соусе с помидорами черри





Курица в сливочном соусе с яркими помидорами черри и свежей зеленью понравится вам не только своим вкусом, но и простотой приготовления.

Курица по-мексикански





Тушёная курица с кукурузой и помидорами по-мексикански — для тех, кто любит острую пищу.

Курица в томатно-сливочном соусе





Для курицы, запечённой в томатно-сливочном соусе, рекомендуем на гарнир рис или макароны.

Запечённая грудка под соусом песто





Нежная и сочная куриная грудка, томаты, базилик, тягучая моцарелла- это прекрасное дополнение к любому гарниру.

Курица с овощами, запечённая в рукаве





Ещё один вариант быстрого обеда или ужина с запечённой курицей.

Жареная курица в соево-медовом соусе





Это маленькие кусочки хрустящей курицы с чесноком, медом и соевым соусом.

Курица с овощами на шпажках





Шашлычки на шпажках с нежной курицей и овощами можно подавать вместе с гарниром или как самостоятельное блюдо.