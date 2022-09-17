Курица, запечённая с тыквой
С тыквой лучше всего запекать куриные голени или бёдрышки, а горчицу рекмендуем французскую в зёрнах.
Курица в сливочном соусе с помидорами черри
Курица в сливочном соусе с яркими помидорами черри и свежей зеленью понравится вам не только своим вкусом, но и простотой приготовления.
Курица по-мексикански
Тушёная курица с кукурузой и помидорами по-мексикански — для тех, кто любит острую пищу.
Курица в томатно-сливочном соусе
Для курицы, запечённой в томатно-сливочном соусе, рекомендуем на гарнир рис или макароны.
Запечённая грудка под соусом песто
Нежная и сочная куриная грудка, томаты, базилик, тягучая моцарелла- это прекрасное дополнение к любому гарниру.
Курица с овощами, запечённая в рукаве
Ещё один вариант быстрого обеда или ужина с запечённой курицей.
Жареная курица в соево-медовом соусе
Это маленькие кусочки хрустящей курицы с чесноком, медом и соевым соусом.
Курица с овощами на шпажках
Шашлычки на шпажках с нежной курицей и овощами можно подавать вместе с гарниром или как самостоятельное блюдо.