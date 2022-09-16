Агентство США по международному развитию (USAID) в пятницу сообщило о запуске продвинутой учебной программы в сфере предпринимательства для 600 сельских женщин, говорится в пресс-релизе посольства США в Узбекистане.

Программа реализуется в рамках Инициативы по расширению экономических прав и возможностей женщин c бюджетом в размере 3,4 млн долларов США, направленной на поддержку сельских женщин путём стимулирования их участия на рынке труда в качестве предпринимателей и квалифицированных работников.

Директор миссии USAID в Узбекистане Микаэла Мередит подчеркнула, что достижение быстрого и устойчивого экономического роста возможно только тогда, когда женщины также имеют возможность участвовать в экономике в качестве владельцев предприятий, квалифицированных работников и предпринимателей.

Обучение будет осуществляться компанией Forta Business Education, основанной женщиной и специализирующейся на предоставлении тренингов и образовательных программ по всему Узбекистану. Участницы будут изучать такие сферы, как бизнес-процессы, стратегическое управление и электронная коммерция. USAID окажет поддержку выпускницам программы в открытии бизнеса, поиске квалифицированной работы и прохождении стажировок.

С апреля USAID поддержало обучение более 1000 женщин в сферах бизнеса и предпринимательства. Более 100 женщин уже получили работу и 300 женщин зарегистрировались как предприниматели. USAID также через свой Фонд гендерного развития финансирует около 30 субъектов предпринимательства, руководимых женщинами и специализирующихся в сферах ремесленничества, агротуризм и сельское хозяйство и предоставляет 200 сельских женщинам оборудование, необходимое для запуска микробизнеса.