Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 16 сентября выступил на саммите глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

В своем выступлении он подчеркнул, что сегодня в мире в условиях дефицита доверия и взаимопонимания, противостояний и конфликтов усиливаются вызовы стабильности и безопасности.

«Серьезные риски для устойчивого развития представляют проблемы изменения климата, нехватка водных и природных ресурсов, социально-экономические последствия пандемии, кризис энергетической и продовольственной безопасности», — сказал он.

В этих условиях, отметил Шавкат Мирзиёев, растет глобальный запрос на взаимное доверие, справедливость и солидарность, как никогда востребовано продолжение открытого и конструктивного диалога. «Деятельность ШОС, — сказал он, — демонстрирует миру, что такой диалог возможен благодаря твердой приверженности принципам открытости и внеблоковости».

Президент Узбекистана напомнил, что на саммите подписывается меморандум об обязательствах Ирана как полноправного члена организации.

«Мы приветствуем подписание меморандума о предоставлении статуса партнера по диалогу Арабской Республики Египет и государства Катар. Кроме того, мы принимаем решение о начале процедуры по предоставлению Республике Беларусь статуса полноправного члена ШОС, а Королевству Бахрейн, государству Кувейт, Мальдивской Республике, Объединенным Арабским Эмиратам и Республике Союзу Мьянме — партнерства по диалогу», — сказал он.

«Расширение географического охвата ШОС — еще одно подтверждение востребованности нашей организации, демонстрирующих эффективность, взаимопонимание и динамизм», — подчеркнул президент Узбекистана.

Шавкат Мирзиёев заявил, что ШОС вступает в новый, еще более ответственные этап своего развития.

«На наш взгляд, прежде всего нужно и далее сохранять внеблоковый статус организации и ее открытость. Мы твердо придерживаемся принципа неделимости безопасности, — подчеркнул глава Узбекистана. — Деятельность ШОС и впредь должна оставаться ориентированной на широкое партнерство. Также убеждены, что Центральная Азия должна сохранять статус географического ядра ШОС».

Другая ключевая задача, по его словам, укреплять сплоченность взаимную поддержку и партнерство на основе принципов Шанхайского духа. «Только так мы сможем обеспечить мир, стабильность и процветание в регионе ШОС», — сказал Шавкат Мирзиёев.

«Сегодня Узбекистан рад предложить партнёрам Самаркандскую инициативу солидарности во имя общей безопасности и процветания. Её цель — вовлечь в глобальный межцивилизационный диалог всех, кому небезразлично наше общее будущее, кто готов, невзирая на разногласия, искать согласованные подходы и решения, кто разделяет принципы «Самаркандского духа», — заявил президент Узбекистана.