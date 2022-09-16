Полузащитник ташкентского клуба «Локомотив» Кахи Махарадзе отстранен от футбольной деятельности из-за скандала, связанного с тотализаторами и договорными матчами. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана.

По данным АФУ, 34-летний Кахи Махарадзе, а также 29-летний футболист Евгений Кочнев (свободный агент), граждане Грузии Г. К. и Ч. М. вошли в доверие и убедили гражданина Китая по имени Джей, что матчи «Локомотива» завершатся благоприятным для него результатом в тотализаторах.

27 мая матч между «Навбахором» и «Локомотивом» завершился со счётом 2:0. Кахи Махарадзе, Евгений Кочнев и граждане Грузии получили у китайца за игру около 30 тысяч долларов и поделили их между собой, сообщили в спортивной организации.

Кроме того, сообщает АФУ, обсуждались денежные ставки на матчи «Локомотива» с «АГМК» и «Согдианой», но этого не произошло. Эту информацию подтвердили в Азиатской конфедерации футбола и организации Sportradar.

«Предсказав, что „Локомотив“ проиграет в выездном матче с „Насафом“, Кахи Махарадзе убедил Жая в том, что он проиграет эту игру, и стал причиной ставки в тотализаторе. После того, как матч между „Локомотивом“ и „Насафом“ закончился со счетом 0:0, Джей потребовал свои проигранные 100 тысяч долларов от Кахи Махарадзе, Ч. М., Г. К. и Евгения Кочнева. Получив отказ, в отместку он разослал информацию о них на электронные адреса АФУ и СМИ», — говорится в сообщении.

Когда началось расследование АФУ, Джей понял, что в результате своей незаконной деятельности он может быть привлечён к ответственности соответствующими организациями в Китае. Поэтому он сообщил, что подделал фотографии, а отправленная им ранее информация неверна.

Изучив ситуацию, комитет по этике АФУ признал Кахи Махарадзе виновным по соответствующим статьям дисциплинарного кодекса и запретил ему заниматься любой футбольной деятельностью сроком на 5 лет и оштрафовал на 100 млн сумов. Евгений Кочнев отстранён от футбола на 3 года и оштрафован на 30 млн сумов.

«В ходе расследования установлено, что другие игроки и тренеры ПФК „Локомотив“ не участвовали в тотализаторе и договорных матчах. Информация о подозрительных действиях иностранных граждан направлена в соответствующие международные организации», — заявили в Ассоциации футбола.