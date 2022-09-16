Эксперты Института прогнозирования и макроэкономических исследований (ИПМИ) проанализировали цены на аренду в многоэтажных домах в Ташкенте.

По данным института, средняя стоимость аренды составляет 339 долларов. Самая низкая средняя цена зафиксирована в Сергелийском (308,5) и Алмазарском (331) районах, самая высокая — в Мирабадском (443) и Яккасарайском (404) районах.

Средние цены за аренду 1-, 2-, 3- и 4-комнатных квартир в Ташкенте. Источник: ИПМИ.

Рентабельность арендного бизнеса — годовой доход от сдачи жилья в аренду к его цене — составляет для столицы 10%, показал анализ. Для сравнения: в Румынии этот показатель составляет 6%, в Польше — 5%, в Германии — 3% и в Турции — 2%.

В настоящее время доход от сдачи в аренду недвижимости в Ташкенте в три раза превышает средний доход банковского валютного вклада (3,4%).

«Это свидетельствует о том, что сегодня выгоднее потратить сбережения на недвижимость и продать её в городе Ташкенте, чем хранить их в виде залога в иностранной валюте», — отмечают в ИПМИ.

Показатель соотношения цена/арендная плата, то есть срок окупаемости вложения в арендную недвижимость, для Ташкента составляет 10 лет. В Турции на это потребуется 52 года, Германии — 34 года, Польше — 18 лет и Румынии — 17 лет.

«Итак, собственное жильё в Ташкенте дешевле, чем аренда. Это, естественно, увеличивает желание людей владеть собственным жильём, а не жить в аренде без права выкупа», — отмечают эксперты.

При этом средняя цена квартиры в центре Ташкента — 49,75 тысячи долларов — в 50 раз превышает соотношение ВВП на душу населения — этот показатель по итогам первого полугодия составил 995 долларов.

Это в разы больше, чем в некоторых странах с высоким уровнем доходов. В частности, в Люксембурге средняя цена квартиры только в 5 раз выше этого показателя, в Германии — в 17 раз, Швейцарии — в 20 раз. Но при этом в Великобритании показатель больше в 66 раз, в России — а 87 раз, в Украине — а 158 раз.

По мнению экспертов ИПМИ, рынок аренды квартир в Ташкенте находится на начальном этапе становления. С учетом ускорения процесса урбанизации для развития рынка аренды эксперты рекомендуют: