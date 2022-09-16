15 сентября один из популярных техноблогеров — Wylsacom — провел стрим с завода по производству телевизоров Artel в Ахангаране. Во время онлайн-трансляции с производства Wylsacom вместе с экспертами рассказал и наглядно объяснил зрителям, как все устроено на заводе одного из крупнейших производителей бытовой техники и электроники в Центральной Азии.





Прямой эфир транслировался на официальной странице российского ритейлера «М.Видео» в социальной сети ВКонтакте и набрал более миллиона просмотров всего за час.





Известный блогер в сопровождении бренд-менеджера и руководителя отдела по разработкам и технологиям компании Artel продемонстрировал зрителям производственные процессы от начала разработки до получения уже готовой продукции. Зрители трансляции наблюдали за испытаниями для безопасной транспортировки, в климатической камере, этапы очистки и процессы сборки, а по завершении тура по заводу между активными участниками стрима был разыгран телевизор Artel.





Ранее Artel Electronics заключил договор на поставку и развитие продаж техники бренда с группой «М.Видео-Эльдорадо» — одной из ведущих российских компаний в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой. Ритейлер объединяет онлайн-платформу с многомилионной аудиторией, а также 601 магазин под брендом «М.Видео», 647 магазинов под брендом «Эльдорадо» в 369 городах России.





Широкий выбор продукции Artel уже доступен в магазинах «М.Видео». Товары можно приобрести онлайн прямо на сайте и в мобильном приложении ритейлера.





Бытовая техника местного производителя имеет оптимальное соотношение цены и качества. Слоган бренда Artel звучит как «Надежно и выгодно» (Ishonchli va barakali), а техноблогер Wylsacom в обзоре добавил — «cтильно и технологично».

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