Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 15 сентября провел переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщила пресс-служба главы государства.

Стороны подчеркнули, что итоги Самаркандского саммита, несомненно, обеспечат укрепление многостороннего сотрудничества в рамках Шанхайской организации сотрудничества и повышение авторитета ШОС на международной арене.

Президенты с удовлетворением отметили расширение и углубление отношений дружбы и добрососедства, стратегического партнерства и союзничества двух стран.

С начала года объемы взаимной торговли выросли на 16%. Реализуются совместные проекты кооперации в разных отраслях экономики, включая легкую и электротехническую промышленность, сельское и водное хозяйство, транспорт и другие.

Как сообщила пресс-служба президента Таджикистана, лидеры обозначили в качестве перспективных направлений сотрудничества сферы энергетики и транспорта.

Главы государств подчеркнули важность начала реализации проекта по строительству Яванской ГЭС, «отвечающего интересам двух стран и всего региона».

Лидеры Узбекистана и Таджикистана обменялись мнениями по актуальной региональной и международной проблематике.