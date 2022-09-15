Переговоры президентов Узбекистана Шавката Мирзиёева и президента России Владимира Путина, прибывшего в Самарканд для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества, состоялись 15 сентября, сообщила пресс-служба главы Узбекистана.

На встрече стороны отметили, что многоплановое узбекско-российское сотрудничество за последние годы «вышло на беспрецедентно высокий уровень». По итогам прошлого года и семи месяцев этого года рост товарооборота составил выше 30%.

Стороны условились принять совместный Комплексный план действий по развитию индустриально-технологического партнерства, в первую очередь, в сферах электроники, фармацевтики, текстильной и швейно-трикотажной промышленности.





В рамках визита президента России в Узбекистан подписывается пакет новых инвестиционных соглашений на 4,6 млрд долларов в сферах машиностроения, химии, нефтехимии и геологии.





Стороны условились создавать в регионах Узбекистана совместные индустриальные парки, провести очередной Форум регионов Узбекистана и России в октябре этого года.

Президенты также дали высокую оценку насыщенному и разноплановому культурно-гуманитарному сотрудничеству.

Узбекистан сегодня является лидером по количеству зарубежных филиалов российских вузов, говорится в сообщении. За последние четыре года открыты филиалы 12 российских вузов. Всего их насчитывается 15.





«Президенты обменялись мнениями по вопросам региональной и международной повестки, представляющим взаимный интерес», — отметила пресс-служба.

«В завершение встречи, прошедшей в искренней и дружеской атмосфере, стороны вновь подтвердили приверженность дальнейшему укреплению отношений стратегического партнерства и союзничества между Узбекистаном и Россией», — говорится в сообщении.

Как сообщил пресс-секретарь президента Узбекистана, Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин по итогам переговоров подписали декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве Узбекистана и России.

Кроме того, глава Узбекистана был награжден российским орденом Александра Невского.