Меморандум об обязательствах Ирана в целях получения статуса государства-члена Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) подписан в Самарканде, сообщило информационное агентство Ирана.

Документ визировали министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян и генеральный секретарь организации Чжан Мин.

После выполнения всех обязательств, предусмотренных меморандумом, Иран станет полноправным членом ШОС.

Глава МИД Ирана заявил, что недавно все документы, связанные с завершением процесса вступления Ирана в ШОС, были одобрены Кабинетом министров страны и направлены в Меджлис для рассмотрения и юридических процедур.

«Отныне мы вступили в новый этап в различных экономических, торговых, транзитных и энергетических сотрудничествах», — подчеркнул Абдоллахиян.

Генсек ШОС также назвал сегодня важным днем и для Ирана, и для организации. «Положение Ирана в регионе как мощной и стабильной страны важно для ШОС. Вступление Ирана в группу стран-участниц укрепит Шанхайскую организацию сотрудничества», — сказал он.

Напомним, в 2005 году Иран стал страной-наблюдательницей ШОС. Процесс вступления страны в полноправное членство в организации начался в 2021 году.